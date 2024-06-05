أحياء رالي الفراعنة الدولي يعيد الحياة الى السياحة الرياضية بمصر

ياسر رشاد - القاهرة - جاء اعلان نادي السيارات المصري عند اتفاقه النهائي مع الاتحاد الدولي للسيارات بقيادة محمد بن سليم نجم سباقات الراليات السابق عن اعادة اقامة سباق رالي الفراعنة مجددا اعتبارا من شهر اغسطس المقبل بمثابة اعادة الحياة لاحد اهم السباقات الرياضية الشهيرة بمصر وايضا كان احد اهم البوابات نحو السياحة الرياضية العالمية داخل مصر حيث من المنتظر وفقا لاتفاق نادي السيارات المصري مع الاتحاد الدولي للسيارات اعادة رالي الفراعنة الى الواجهة بعد غياب تسع سنوات في شهر اغسطس القادم لكن حتى الان لم يتم تحديد مسار السباق وان كان من المرجح ان ينطلق من مدينة العلمين الجديدة .

ويعد رالي الفراعنة الدولي هو احد اهم السباقات لهذه النوعية من سباقات السيارات في الطرق الوعرة واعتبر هو اهم سباق في منطقة الشرق الاوسط الى جانب رالي باريس داكار الدولي واجتذب على مدار سنوات العديد من المشاركين من المشاهير والمتخصصين في هذه الراليات منهم محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات حاليا والقطري سعيد الهاجري بطل العالم السابق لسباق الراليات والذي احرز لقب رالي الفراعنة على مدار عدة سنوات .

وكان رالي الفراعنة احد اهم مظاهر السياحة الرياضة في مصر منذ انطلاقه عام 1982 حيث كان ينطلق من تحت سفح اهرامات الجيزة مرورا بعدة مدن مصرية في الصعيد والوادي الجديد منها الفيوم و الواحات و محافظة البحر الاحمر ثم العودة مجددا الى خط النهاية عند سفح الاهرامات في احتفاليات خاصة .

عام 2006 طالب الدكتور زاهي حواس بضرورة ابتعاد مسار السباق عن حرم المناطق الاثرية خاصة منطقة سقارة في الجيزة بسبب حدوث تلفيات في الاثار بسبب الأهتزازات الكبيرة التي تحدثها السيارات المشاركة في الرالي .

عام 2014 تقرر تغيير مسار رالي الفراعنة ليبدأ من اهم مناطق البحر الاحمر في النشاط السياحي وهي منطقة الجونة ثم الى مدينة الاقصر ثم عبور النيل الى محافظة الوادي الجديد ومنطقة الواحات ثم ينتهي السباق كعادته عند اهرامات الجيزة في احتفالية ضخمة .

ومن اهم الفائزين بلقب رالي الفراعنة كأحد محطات بطولة العالم للراليات هو محمد بن سليم والاماراتي خليفة المطيوعي والقطري ناصر العطية وايضا القطري سعيد الهاجري في الثمانينات .