مورينيو ينافس اتحاد جدة على التعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

قطع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لنادي فنربخشة التركي، الطريق على اتحاد جدة فيما يتعلق بضم أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان النادي التركي، قد أعلن قبل أيام قليلة تعاقده الرسمي مع مورينيو لمدة موسمين، ليبقى على المقعد الفني حتى 2026.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، فإن المدرب البرتغالي، يستهدف التعاقد مع المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام هوتسبير.

وأوضح جاليتي: “ويعتبر مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، المهاجم سون هيونج مين أحد أهم أعمدة الفريق، ولا يمكن التخلي عنه، وأرغب في تجديد عقده”.

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وقال بوستيكوجلو عدة مرات إنه معجب جدًا باحترافية سون وتأثيره في غرفة تبديل الملابس.

سجل اللاعب الدولي الكوري الجنوبي 17 هدفًا مثيرًا للإعجاب في 36 مباراة في جميع المسابقات في 2023/24، بالإضافة إلى تقديم 10 تمريرات حاسمة.

وأضاف الصحفي، أن جوزيه مورينيو حريص على جعل سون أحد أولى صفقاته في فنربخشه وسط حالة عدم اليقين المحيطة به.