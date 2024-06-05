صن دوانز يزاحم الزمالك على صفقة الموسم

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن دخول نادي صن داونز الجنوب إفريقي، في مفاوضات جادة مع أحد أهداف الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وويعتبر النجم الجنوب إفريقي كاسيوس ميلولا، مهاجم فريق تورنتو الكندي الحالي، وصن داونز الجنوب أفريقي السابق، على رأس قائمة المرشحين للانضمام لصفوف القلعة البيضاء، حال نجاح مسؤولي الأبيض في حل أزمة القيد.

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وبحسب ما صحيفة ذكرته صحيفة “تايمز” الجنوب إفريقية، بأن نادي صن داونز، يسعى لعودة اللاعب مرة أخرى إلى صفوف الفريق، مستغلًا عدم حصوله على فرصة المشاركة في المباريات بشكل كاف مع فريقه الكندي، خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن ذلك السبب وراء سعي صن داونز لإعادة كاسيوس ميلولا مرة أخرى، بالإضافة تألقه الملفت في وقت سابق، عندما لعب خلال فترة إصابة بيتر شالوليلي.