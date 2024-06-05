حقيقة مفاوضات الزمالك مع صفقة الاهلي المنتظرة

يستعد مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للدخول في موسم الانتقالات الصيفي القادم، لرغبتهم في تدعيم بعض المراكز التي تعاني من نقص.

ويسعى مسئولو الزمالك لموسم الانتقالات الصيفية القادم بإبرام عدة صفقات مميزة، خاصة في ظل الرغبة في إنهاء أزمة القيد المفروضة على النادي بسبب قضية المغربي خالد بوطيب.

وانتشرت أقاويل حول دخول مسئولو الزمالك في مفاوضات مع الدولي الجزائري زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة الذي يفاوضه الأهلي تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

ولم يطلب البرتغالي جوزيه جوميز ضم أي مدافعين أجانب، خاصة في ظل الاعتماد على حمزة المثلوثي في مركز قلب الدفاع.

وأبلغ جوميز إدارة الزمالك برغبته في ضم عدد من اللاعبين الأجانب في مراكز الظهير الأيسر والجناح الأيسر والمهاجم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجه فريق سيراميكا كيلوباترا يوم 14 يونيو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.