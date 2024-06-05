أسطورة ريال مدريد يتدخل لإقناع ناتشو بالانتقال إلى النصر السعودي

تدخل أسطورة ريال مدريد الإسباني السابق من أجل إقناع ناتشو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في الملكي، بالانتقال إلى صفوف النصر السعودي.

وأوضحت صحيفة relevo، أن فرناندو هييرو، المدير الرياضي في نادي النصر السعودي، تواصل مع ناتشو من أجل انضمامه إلى العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت إلى أن هييرو، وعد ناتشو صاحب الـ 35 عامًا، مدافع ريال مدريد، بالحصول على راتب كبير جدًا إذا انضم إلى صفوف النصر السعودي في الموسم المقبل.

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وكان نادي النصر السعودي، قد أعلن عن تعاقده مع فرناندو هييرو، أسطورة ريال مدريد السابق، ليتولى مسئولية المدير الرياضي في العالمي.

وهناك رغبة لدى ريال مدريد في بقاء ناتشو، حيث طلب كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق، من اللاعب تمديد عقده لموسم إضافي، خاصة بعد اعتزال توني كروس قائد الملكي.

جدير بالذكر أن اسم ناتشو ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث أبدى رغبته في الرحيل عن ريال مدريد.