محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة مع ليفربول

حقق المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في “الريدز” الموسم المنصرم، بتصويت الجماهير التي منحت اللاعب الجائزة بعد مستواه الفني المميز.

وتمكن محمد صلاح، خلال الموسم لمنصرم، من تسجيل 25 هدفا وصناعة 14 خلال 44 لقاء مع ليفربول.

وخلال موسم الدوري الإنجليزي، لعب محمد صلاح 32 مباراة، وسجل 18 هدفا وصنع 10 أهداف، الأمر الذي يعكس تألقه المميز وتأثيره الهجومي رفقة الريدز.

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وكان قد انضم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي لمعسكر منتخب مصر، استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، فيما يأتي خلفه بوركينا فاسو في الوصافة بأربع نقاط.