اخبار الرياضه

جود بيلينجهام يفوز بجائزة جديدة مع ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد

جود بيلينجهام لاعب

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، على حصول لاعبه جود بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب بالفريق لموسم 2023/2024، بعد أداءه المميز.

وتوج بيلينجهام، البالغ من العمر 20 عاما خلال موسمه الأول مع ريال مدريد بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وتمكن بيلينجهام، من التتويج جائزتي أفضل لاعب في وأفضل لاعب شاب في .

وشارك الدولي الإنجليزي، خلال الموسم في 42 مباراة وتمكن من تسجيل 23 هدفا وصنع 11.

اقرأ أيضًا: أسطورة ريال مدريد يتدخل لإقناع ناتشو بالانتقال إلى النصر السعودي

وقال بيلينجهام، للموقع الرسمي لـ ريال مدريد: “أنا فخور حقا بتحقيق ذلك في عامي الأول، إنه يجعلني سعيداً جداً وأنا ممتن جداً للمشجعين لاختياري، أنا سعيد جداً لوجودي هنا وأن أكون جزءاً من هذه العائلة، أتمنى أن تكونوا قد إستمتعتم بمشاهدتي ألعب. لقد كان عاماً رائعاً”.

وأضاف: “لأكون صادقاً، أحب كل دقيقة وكل ثانية من وجودي هنا. من الصعب إختيار كلمة أو عبارة لوصفها. اللعب مع لاعبي كرة القدم هؤلاء مع هذا الفريق شرف”.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا