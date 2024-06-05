جود بيلينجهام يفوز بجائزة جديدة مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، على حصول لاعبه جود بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب بالفريق لموسم 2023/2024، بعد أداءه المميز.

وتوج بيلينجهام، البالغ من العمر 20 عاما خلال موسمه الأول مع ريال مدريد بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وتمكن بيلينجهام، من التتويج جائزتي أفضل لاعب في الدوري الإسباني وأفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا.

وشارك الدولي الإنجليزي، خلال الموسم في 42 مباراة وتمكن من تسجيل 23 هدفا وصنع 11.

اقرأ أيضًا: أسطورة ريال مدريد يتدخل لإقناع ناتشو بالانتقال إلى النصر السعودي

وقال بيلينجهام، للموقع الرسمي لـ ريال مدريد: “أنا فخور حقا بتحقيق ذلك في عامي الأول، إنه يجعلني سعيداً جداً وأنا ممتن جداً للمشجعين لاختياري، أنا سعيد جداً لوجودي هنا وأن أكون جزءاً من هذه العائلة، أتمنى أن تكونوا قد إستمتعتم بمشاهدتي ألعب. لقد كان عاماً رائعاً”.

وأضاف: “لأكون صادقاً، أحب كل دقيقة وكل ثانية من وجودي هنا. من الصعب إختيار كلمة أو عبارة لوصفها. اللعب مع لاعبي كرة القدم هؤلاء مع هذا الفريق شرف”.