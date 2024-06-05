قبل أول مباراة رسمية.. كيف تغلب حسام حسن على 3 تحديات مع منتخب مصر؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض أولى مبارياته الرسمية بقيادة العميد حسام حسن، الذي تولى تدريب الفريق خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، عقب التعثر في كأس الأمم الإفريقية وتوديع البطولة من دور الـ16.

ويخوض منتخب مصر مباراتين ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو، يومي 6 و 9 يونيو الحالي، في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وواجه حسام حسن 3 تحديات فور إعلان تعيينه مديرا فنيا لمنتخب الفراعنة، وخاصة أن فكرة الجهاز الفني الوطني للمنتخب كانت مرفوضة بالنسبة إلى بعض الجماهير، بعد تجربة إيهاب جلال الذي قاد الفراعنة في مباراتين فقط.

رفض اتحاد الكرة

كان إعلان حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، كالصاعقة على الساحة الرياضية، سواء مؤيدين أو معارضين، وقال حينها مجدى عبد الغنى لاعب الأهلي السابق، خلال برنامجه "ملعب البلدوزر" عبر قناة الشمس، إن بعض أعضاء الاتحاد المصري رفضوا تعيين العميد.

وتغير الأمر في معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراة بوركينا فاسو بقيادة العميد حسام حسن، إذ يحرص دوما أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على مساندة الفراعنة، وحضر المران كل من، أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، اللواء حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وإيهاب الكومي ودينا الرفاعي، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

محمد صلاح وحسام حسن

توترت العلاقة بين قائد منتخب مصر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والتوأم ، عقب توليهم القيادة الفنية للمنتخب، خاصة بعد إصابة صلاح خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية وترك المنتخب لتلقي العلاج في ليفربول، حينها قال حسام حسن إنه إذا كان مدربا للمنتخب لن يسمح بوجود صلاح في النهائي، وظهر الانشقاق باعتذار صلاح عن عدم الالتحاق بمعسكر مارس.

وحتى يوم 1 يونيو ومع انضمام صلاح للمنتخب، امتلأت الساحة الرياضية بالقيل والقال، فيما يخص أزمة اللاعب والتوأم، ولكن مع انضمام الأول إلى المعسكر بدت العلاقة جيدة بينهما، وظهرت في صور منتخب الفراعنة التي نشرت على الحساب الرسمي للاتحاد، وحدة الصف.

عمر كمال والعميد

التحدي الثالث والأخير الذي تغلب عليه حسام حسن، تناسي الخلاف السابق مع عمر كمال عبدالواحد لاعب النادي الأهلي، و استدعائه إلى منتخب مصرعقب إصابة واستبعاد أحمد فتوح، ويمكن الإطلاع على تفاصيل أزمة عمر كمال وحسام حسن من هنا.

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