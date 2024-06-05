الطريق إلى كأس العالم.. 5 أرقام لمنتخب مصر قبل مباراة بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو، في العاشرة مساء غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم للأندية 2026، وتعد هذه المباراة الرسمية الأولى بقيادة العميد حسام حسن.

ويسعى منتخب مصر إلى مواصلة سلسلة انتصاراته في طريقه نحو كأس العالم، عقب الفوز على جيبوتي وسيراليون في الجولتين الأولى والثانية، بنتيجة 6-0 و 2-0 على الترتيب.

وواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في 6 مباريات من قبل (3 رسمية و3 ودية)، فاز الفراعنة في 4 مباريات، فيما تعادل الثنائي في مباراتين، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

ويخوض منتخب مصر مباراة بوركينا فاسو لتحقيق هدفين، الأول الفوز الرسمي الأول بقيادة حسام حسن، والثاني الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى.

وتوجد مفارقة في مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، إذ يتصدر حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، قائمة هدافي مباريات الفريقين، برصيد 3 أهداف، فيما سجل قائد منتخب مصر الحالي محمد صلاح، هدفا وحيدا خلال مباريات الثنائي.