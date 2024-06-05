موعد مباراة مصر ضد بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن، تحديا مهما أمام منتخب بوركينا فاسو فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 باستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة مصر ضد بوركينا فاسو

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مصر ضد بوركينا فاسو غدا الخميس الموافق 6 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وستقام على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

ويتم مشاهدة مباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، عبر قناتي «أون تايم سبورت » الفضائى بالإضافة لقناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة، و«ssc» السعودية.

منتخب مصر بالأحمر و بوركينا فاسو بالأخضر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو للمباراة المقرر لها العاشرة مساء غداً الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر.

مثل منتخب مصر فى الاجتماع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة و شعبان بسطاوي منسق المنتخبات و مينا سامح إداري المنتخب الأول ، وعبدالله سيد مسئول المهمات.

مشوار منتخب مصر وبوركينا فاسو



ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتي فى القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتي أقيمت خارج الديار.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو

1 - منتخب مصر 6 نقاط

2 - منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3 - منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

4 - منتخب سيراليون نقطة

5 - منتخب إثيوبيا نقطة

6 - منتخب جيبوتي 0 نقاط