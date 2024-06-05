شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد تعاقد مازن رضا فى صفوف اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى الزمالك فى تجديد تعاقد لاعب كرة اليد مازن رضا لمدة 3 مواسم من أجل الحفاظ على وجود اللاعب بالموسم الجديد فى ظل اهتمام بعض الأندية فى الحصول على خدماته .

و انتهى عقد كلا من الثنائى مازن رضا و محمود خليل فلفل بإنتهاء للموسم الحالى ومعهم خالد وليد الذى وقع مؤخرا للاحتراف الخارجى فى صفوف بشكتاش التركى .

و وجه الزمالك الشكر لعدد من اللاعبين اللذين لم يحققون المستوى المطلوب هذا الموسم و هم ، هشام السبكي - أحمد وليد – محمد البسيوني مودي محمد علاء السيد لوكا – محمد ياسين - مؤمن زكي".

يذكر أن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب يسعى لتصحيح الأوضاع مبكرا بعد خسارة فريق اليد كل البطولات هذا الموسم .