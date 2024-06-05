شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه النجوم وديا استعدادا لاستئناف مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الاهلى بقيادة مارسل كولر على خوض مباراة ودية أمام نظيرة النجوم أحد أندية الدرجة الثانية يوم السبت المقبل والتي سوف تقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويأتي قرار إقامة المباراة الودية لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile " والوقوف على مستوى بعض الناشئين للاستعانة بهم في المواجهات المقبلة.

ويستعد فريق الأهلي للارتباطات المقبلة عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني المقام حالياً استعداداً لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو الجاري في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

وتتوقف المسابقات المحلية حالياً بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، اليوم الثلاثاء ويواجه المنتخب بوركينا فاسو يوم الخميس 6 يونيو باستاد القاهرة الدولي، ثم يخرج لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الاثنين 10 من الشهر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32.