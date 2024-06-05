3 مواجهات تنتظر الإسماعيلى في شهر يونيو بعد التوقف الدولى.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 3 مواجهات قوية خلال شهر يونيو الجارى في بطولة دورى nile بعد انتهاء التوقف الدولى الحالي الذى يخوض فيه منتخب مصر مباراتى بوركينا فاسو وغينيا في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.



مواجهات الإسماعيلى

مواجهات الإسماعيلى في شهر يونيو

تنتظر فريق الإسماعيلى 3 مواجهات قوية خلال شهر يونيو الجارى، يبدأها الدراويش بمواجهة إنبى في السابعة مساء يوم 17 يونيو على استاد الإسماعيلية، ثم مواجهة مودرن فيوتشر في الرابعة عصر يوم 23 يونيو على استاد القاهرة، وأخيرا يلتقى مع المصرى البورسعيدى في السابعة مساء يوم 27 يونيو على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ووضع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، مباريات إنبى الأخيرة أمامه من أجل دراستها لتجهيز الدراويش، للمواجهة المقرر لها السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة دورى nile.

ويدرس إيهاب جلال مواجهات الفريق البترولى أمام النجوم وسيراميكا والمصرى من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وتحقيق النقاط الثلاث.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها من 25 مباراة مع تبقي 9 مباريات على نهاية المسابقة.