تشكيل المنتخب المتوقع في مواجهة بوركينا بتصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات العاشرة من مساء غد الخميس يستضيف المنتخب الوطني نظيره بوركينا فاسو على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.





ومن المتوقع أن تخوض كتيبة الفراعنة تحت قيادة المدير الفني حسام حسن لقاء الغد بتشكيل أقرب إلى النحو التالي :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - بيكهام.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - محمود حسن تريزيجيه.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر عن اختيار القائمة النهائية التى تضم كل من محمد الشناوى، مصطفى شوبير، محمد عواد، مهدى سليمان، محمد عبدالمنعم، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هانى، أكرم توفيق، محمد حمدى، عمر كمال ، مروان عطية، حمدى فتحى، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفى فتحى، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد الشامى، أحمد أمين أوفا، محمد شريف.