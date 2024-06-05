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الأحد المقبل .. انطلاق اختبارات الأهلي بمحافظة السويس

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ياسر رشاد - القاهرة - اتطلق اختبارات الناشئين الجدد بالنادي الأهلي بمحافظة السويس يوم ٩ يونيو الجاري على ملعب نادي النصر للبترول، على أن تبدأ في الإسكندرية يوم ١٢ يونيو الجاري على ملعب مدرسة بايونيرز الدولية.
 


كانت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالأهلي قد بدأت أول أمس الإثنين في محافظات الجمهورية، بعدما اختتمت الأحد الماضي  في القاهرة، حيث أقيمت لمدة ٩ أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

وتقام اختبارات الأهلي للناشئين بالمحافظات على ملاعب أكاديمية الأهلي المختلفة، وتنطلق في السابعة صباحًا بجميع الملاعب، حيث أقيمت الإثنين في محافظة الشرقية على ملاعب مركز شباب أبو كبير، وتبد غد الخميسأ في محافظة الغربية ٦ يونيو على ملاعب مركز شباب زفتى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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