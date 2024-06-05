قرار مثير من الزمالك بشأن اللاعبين الراحلين في الصيف

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، شروط جديدة بشأن اللاعبين الراحلين نهاية الموسم عن الفريق الأول لكرة القدم.

ووضعت إدارة القلعة البيضاء، خطة بشأن التعامل مع اللاعبين الذين سيغادرون الفريق في نهاية الموسم، سواءً عن طريق البيع أو الإعارة.

واستقر مسئولو الأبيض على إعطاء الأولوية في إعارة اللاعبين إلى الأندية التي يدربها مدربون من أبناء النادي ، وذلك لدعمهم وتوفير فرص مشاركة أكبر للاعبين.

وفي نفس الوقت ينوي الزمالك زيادة فرص التعاون مع الأندية التي تمتلك علاقات جيدة مع النادي خاصة التي لا تطلب أسعارًا مرتفعة عند بيع لاعبيها.

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ومن المقرر أن يحسم مسئولو الزمالك، ملف الراحلين والصفقات الجديدة في الفترة المقبلة بناءً على تقرير البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وفي نفس التوقيت يبحث الأبيض عن حل مشكلة إيقاف القيد قبل حسم الصفقة وضم اللاعب الجنوب أفريقي.

وكان فيفا، في وقت سابق أوقف قيد الزمالك لـ3 فترات بسبب مستحقات متأخرة لصالح المغربي خالد بوطيب والبرتغالي أجواش المدرب السابق للفريق.

يذكر أن الزمالك، قد توج ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه مؤخرًا على حساب نهضة بركان المغربي.