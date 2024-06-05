كاف يرد على أنباء تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2025

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قرر تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقررة إقامتها في المغرب، لتبدأ 2026.
وأكدت الصحيفة أن الأمين الأمين العام للاتحاد الإفريقي، فيرون موسينجو أومبا، أعلن من خلالها تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.
يأتي ذلك بسبب تزامنها مع بطولة كأس العالم للأندية الموسعة، التي تلعب بالنظام الجديد بمشاركة 32 فريقًا، والتي سوف تقام في الولايات المتحدة، من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.
وبحسب تقارير من داخل مقر الاتحاد الأفريقي، أن عدد كبير من من أعضاء (كاف) لا يعلمون أي أمر عن تأجيل أمم أفريقيا 2025 في المغرب.
وقال مصدر داخل الاتحاد الأفريقي، عن تأجيل المنافسات: “ليس لدي أي معلومة عن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية”.
وأكدت صحيفة “ليكيب”، أن هذا القرار جاء من أجل تجنب التعارض مع بطولة كأس العالم للأندية المقبلة التي ستقام في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشارك في المونديال 4 فرق من إفريقيا، وهم: “الاهلي، الوداد البيضاوي، الترجي التونسي، وماميلودي صنداونز”.