كاف يرد على أنباء تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2025

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قرر تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقررة إقامتها في المغرب، لتبدأ 2026.

وأكدت الصحيفة أن الأمين الأمين العام للاتحاد الإفريقي، فيرون موسينجو أومبا، أعلن من خلالها تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

يأتي ذلك بسبب تزامنها مع بطولة كأس العالم للأندية الموسعة، التي تلعب بالنظام الجديد بمشاركة 32 فريقًا، والتي سوف تقام في الولايات المتحدة، من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

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