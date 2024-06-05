قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تأجيل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بالمغرب لتبدأ في بداية عام 2026.

يأتي ذلك بسبب تزامنها مع بطولة كأس العالم للأندية الموسعة، التي تلعب بالنظام الجديد بمشاركة 32 فريقًا، والتي سوف تقام في الولايات المتحدة، من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وأوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قرر تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا لنسخة 2025، المقررة إقامتها في صيف عام 2025 في المغرب، لتقام في بداية عام 2026.

اقرأ أيضًا.. أسطورة ريال مدريد يتدخل لإقناع ناتشو بالانتقال إلى النصر السعودي

وأكدت الصحيفة أن الأمين الأمين العام للاتحاد الإفريقي، فيرون موسينجو أومبا، أعلن من خلالها تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء من أجل تجنب التعارض مع بطولة كأس العالم للأندية المقبلة التي ستقام في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في المونديال 4 فرق من إفريقيا، وهم: “الاهلي، الوداد البيضاوي، الترجي التونسي، وماميلودي صنداونز”.

وشدد على أنه سيتم لعب كأس أمم إفريقيا بعد كأس العالم للأندية، متسائلًا: “مع هذا الوضع هل سيكون من مصلحة اللاعبين الذين لعبوا الموسم بأكمله الذهاب إلى أمريكا والعودة فورًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بعد ذلك؟”.