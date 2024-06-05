صدمة لـ ريال مدريد بسبب بيلينجهام

كشفت تقارير صحفية، عن صدمة قد يتلقاها نادي ريال مدريد بسبب لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام، في الموسم التحضيري وبداية الدوري الإسباني 2024-2025.

ووفقًا لـ وكالة الأنباء الإسبانية “كادينا سير” فإن جود بيلينجهام من الممكن أن يخضع لعملية جراحية إذا لم يتحسن ألم كتفه في بطولة أمم أوروبا.

حيث كان بيلينجهام قد تعرض لإصابة في الكتف في نوفمبر الماضي أثناء مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.

وتابع التقرير أن العلاج التحفظي إذ لم ينجح مع بيلينجهام في الفترة المقبلة، سيقوم اللاعب بالخضوع إلى عملية جراحية بعد منافسات يورو 2024.

أقرأ أيضًا.. جود بيلينجهام يفوز بجائزة جديدة مع ريال مدريد

وأشارت فإذا خضع للعملية فإنه سيغيب عن الموسم التحضيري وبداية الدوري الإسباني مع ريال مدريد.

وشهدت قائمة منتخب إنجلترا تواجد بيلينجهام لخوض منافسات يورو 2024 في منتصف الشهر الجاري بـ ألمانيا.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة ضمن منافسات يورو 2024 رفقة كل من، الدنمارك وصربيا، بالإضافة إلى سلوفينيا.

يذكر أن بيلينجهام قد حصل على جائزة لاعب الموسم في فريقه ريال مدريد “Mahou Five Star” بتصويت الجماهير.