نادِ سعودي جديد ينضم لسباق التعاقد مع باولو ديبالا

انضم ناد سعودي جديد، إلى سباق التعاقد مع صانع الألعاب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم فريق روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

ويرغب أكثر من نادِ الظفر بخدمات الدولي الأرجنتيني ديبالا، وسط شكوك حول استمراره مع نادي العاصمة الإيطالي.

ويغيب ديبالا، عن قائمة منتخب الأرجنتين، لبطولة كوبا أمريكا 2024، لأسباب فنية.

وكانت هناك تقارير صحفية قد أفات بأن نادي الشباب السعودي مهتم بالتعاقد مع ديبالا، من خلال دفع الشرط الجزائي في عقده.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن هناك ناديا سعوديا جديدا يرغب أيضا في ضم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، دون الكشف عن هوية الفريق.

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وأضاف أن مسئولي لجنة الاستقطاب بالمملكة العربية السعودية، فتحوا خطوط الاتصال مع وكلاء اللاعب، لمعرفة رأيه في الانتقال إلى الدوري السعودي.

ويرتبط باولو ديبالا مع روما، بعقد حتى يونيو 2025.