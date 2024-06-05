غرامة ضخمة.. قيمة وتفاصيل عقوبة أفشة بعد تصريحاته المثيرة

استقر خالد بيبو، مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على العقوبة المقرر توقيعها على محمد مجدي أفشة لاعب الفريق.

وشهدت الساعات الأخيرة، جلسة بين بيبو وأفشة بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها خلال أحد البرامج التليفزيونية.

وأبلغ بيبو اللاعب بأنه سيتم توقيع عقوبة مالية عليه والتي ستصل إلى 250 ألف جنيه والتي تقبلها اللاعب.

وتقدم أفشة باعتذار خلال تلك الجلسة لكن بيبو اشترط بأن يعتذر للسويسري مارسيل كولر المدير الفني وبعد اللاعبين.

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ونفى مدير الكرة لأفشة وجود أي نية بتجميده من المشاركة مع الفريق وفي التدريبات عقب الأنباء التي ترددت بهذا الشأن.

وعاد أفشة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد استبعاده خلال اليومين الماضين عقب ظهوره في أحد البرامج حيث ألقى تصريحات مثيرة والتي أثارت استياء المدير الفني كولر.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره فاركو ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي ومشاركة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.