"40 ألف مشجع وتألق العميد".. حسام حسن يواجه بوركينا فاسو بعد 26 عاما كمدرب لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ألقى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الضوء على اللقاء الرسمي الأول الذي جمع بين منتخب مصر وبوركينا فاسو، عام 1998.

وفي عام 1998، على ملعب "4 أغسطس" في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، أقيم اللقاء بين أصحاب الأرض ومنتخب مصر، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، وكان الثنائي يبحثان عن الوصول إلى النهائي، ولكن للمرة الأولى في تاريخ بوركينا فاسو واللقب الرابع للفراعنة.

وحقق حينها منتخب مصر انتصارا كبيرا، وشهدت المباراة تألق حسام حسن الهداف التاريخي ومهاجم الفراعنة، وسجل هدفي اللقاء ليقود مصر للفوز بهدفين نظيفين، ليصل إلى النهائي ويتوج بالفعل باللقب.

وذكر تقرير فيفا، أن المباراة حضرها 40 ألف متفرج من بوركينا فاسو، خلف بلادهم لتحقيق إنجاز تاريخي والوصول إلى نهائي أمم أفريقيا للمرة الأولى، لكن حسام المهاجم قضى على آمالهم.

وبعد 26 عامًا من أول مباراة رسمية بين المنتخبين، يعود حسام حسن لمواجهة بوركينا فاسو مع منتخب مصر، ولكن كمدرب، ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء غدا، لقاء من الجولة الثالثة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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