"حلم المونديال".. موعد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو الجاري، العديد من المباريات، في إطار منافسات الجولة الثالثة، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والذي سيقام بتنظيم مشترك بين كلا من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وتشهد مباريات اليوم بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، 5 مباريات، أبرزها مباراة منتخب تونس أمام نظيره منتخب غينيا الاستوائية.

وتمتلك شبكة قنوات "SSC" السعودية، حقوق نقل مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء جدول مباريات اليوم بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 كالتالي

سيراليون ضد جيبوتي.. "SSC Extra 1".. 7 مساءً.

ناميبيا ضد ليبيريا.. "SSC Sports 2".. 7 مساءً.

أفريقيا الوسطى ضد تشاد.. "SSC Extra 2".. 7 مساءً.

توجو ضد جنوب السودان.. "SSC Sprts 1".. 7 مساءً.

تونس ضد غينيا الاستوائية.. "SSC Sports 1".. 10 مساءً.