اعتذار وغرامة.. كيف انتهت أزمة أفشة في النادي الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

عاد محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بعد غيابه لمدة يومين بسبب تصريحاته التي أدلى بها أثناء ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق" الماع عبر فضائية "إم بي سي مصر2" .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن افشه شارك في مران اليوم بعد نجاح محاولات خالد بيبو مدير الكرة وسامي قمصان المدرب العام في احتواء الأزمة.

وأضاف:" اللاعب اعتذر لزملائه وللجهاز الفني ومارسيل كولر وأعلن تقبله للعقوبة المالية التي وقعت عليه من قبل خالد بيبو".

وأوضح، كولر أكد على الجميع أنه لن يقبل أي تجاوز سواء مباشر أو غير مباشر بين اللاعبين أو عضو في المنظومة.

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قرر توقيع عقوبة مالية على أفشة تقدر بـ 200 ألف جنيه إثر تصريحات أغضبت عدد من اللاعبين في النادي الأهلي.