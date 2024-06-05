4 اختلافات بين نسخة يورو ألمانيا 1988-2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تقترب انطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 والتي تستضيف ألمانيا منافستها بمشاركة 24 من أقوي منتخبات العالم.

وهذه ليست المرة الأولي التى تستضيف ألمانيا بطولة أمم أوروبا، إذ تعد النسخة الـ17 هى المرة الثانية بعد نسخة 1988 التي توج بها منتخب هولندا.

وخلال السطور التالية يعرض "الخليج 365" مقارنة بين نسخة 1988 و2024 والتي استضافتها دولة ألمانيا:

الاختلاف الأول بين النسختين هو أن نسخة 1988 وهي البطولة الثامنة أقيمت فى شهر واحد خلال الفترة من 10 إلى 25 يونيو، فيما ستكون النسخة الجارية 2024 والـ17 على شهرين خلال الفترة من 14 يونيو حتي 14 يوليو.

شهدت نسخة 1988 مشاركة 8 منتخبات فقط، وهم؛ ألمانيا الغربية " البلد المستضيف"، الدنمارك، إنجلترا، إيطاليا، هولندا، جمهورية إيرلندا، الاتحاد السوفيتي، إسبانيا.

على الجانب الآخر ستشهد النسخة الجارية 2024 مشاركة 24 منتخب أي تضم كل مجموعة أربع منتخبات وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: ألمانيا، إسكتلندا، المجر، سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: بولندا، هولندا، النمسا، فرنسا.

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، أوكرانيا.

المجموعة السادسة: تركيا، جورجيا، البرتغال، التشيك.

وكانت نسخة 1988 أقيمت في ألمانيا الغربية، فيما تستضيف ألمانيا الشرفية النسخة الجارية للمرة الأولى.

واستضافت نسخة 1988 مباريات البطولة على8 ملاعب فقط وهم الملعب الأولمبي، ملعب بارك شتاديون، ملعب فولكسبارك، كومرتسبانك أرينا، ملعب راين شتاديون، إتش دس أي أرينا، مرسيس بنز أرينا، ملعب راين إنرجي.

فيما ستقام نسخة 2024 على 10 ملاعب مختلفة بين ملعب برلين الأولمبي ، راين إينرجي ستاديون، ملعب سيجنال إيدونا بارك، دوسلدورف أرينا، فرانكفورت أرينا، فيلتينس أرينا، ملعب فولكسبارك، ملعب ريد بول أرينا، ملعب أليانز أرينا، إم إتش بي أرينا .