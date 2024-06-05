شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يبلغ مسئولى مودرن فيوتشر برغبته فى الرحيل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ محمود جنش حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر مسئولى النادى برغبته فى الرحيل عن النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتى قرار الحارس عقب الأزمة الأخيرة باستبعاده من المشاركة فى المباريات بشكل أساسى.

وتأهل مودرن فيوتشر إلى دور الـ16 بكأس مصر، عقب الفوز على بترول أسيوط بثلاثية نظيفة، في مباراة دور الـ 32 التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي.

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل سلبياً مع المصري في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي بالدوري، ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 10 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.