شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الأهلى تضم ثنائى الطلائع وسموحة إسلام عبد السميع وحدوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو النادى الأهلى فى التعاقد مع ثنائى الكرة الطائرة إسلام عبد السميع وخالد عادل "حدوتة" قادمان من طلائع الجيش وسموحة على التوالى لتدعيم صفوف فريق الطائرة لمدة 4 مواسم بداية مع الموسم المقبل،



خالد عادل حدوتة

فيما تم من تجديد تعاقد ثنائى رجال الكرة الطائرة، عبد الرحمن سعودى ومحمد رمضان هتلر لمدة 4 مواسم للحفاظ على قوام الفريق .

ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى الموسم المنقضي فى حصد بطولات السوبر المحلى و الدورى الممتاز وكأس مصر و بطولة أفريقيا.

استطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى التتويج بلقب البطولة الأفريقية للمرة الـ 16 فى تاريخه على صالة الأهلى بالجزيرة، بعد الفوز على مولودية بوسالم التونسى 3/0 فى النهائى، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية.