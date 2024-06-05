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طائرة الأهلى تضم ثنائى الطلائع وسموحة إسلام عبد السميع وحدوتة

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القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو النادى الأهلى فى التعاقد مع ثنائى الكرة الطائرة إسلام عبد السميع  وخالد عادل "حدوتة" قادمان من طلائع الجيش وسموحة على التوالى لتدعيم صفوف فريق الطائرة لمدة 4 مواسم بداية مع الموسم المقبل،


خالد عادل حدوتة

فيما تم  من تجديد تعاقد ثنائى رجال الكرة الطائرة، عبد الرحمن سعودى ومحمد رمضان هتلر لمدة 4 مواسم للحفاظ على قوام الفريق .

ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى الموسم المنقضي فى حصد بطولات السوبر المحلى و الدورى الممتاز وكأس مصر و بطولة أفريقيا.

استطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى التتويج بلقب البطولة الأفريقية للمرة الـ 16 فى تاريخه على صالة الأهلى بالجزيرة، بعد الفوز على مولودية بوسالم التونسى 3/0 فى النهائى، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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