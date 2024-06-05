شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام عمر كمال بقميص المنتخب قبل الظهور مع حسام حسن.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل عمر كمال أحد أبرز الركائز في حسابات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو المقرر لها الخميس في تصفيات كأس العالم.

وضم حسام حسن اللاعب لتعويض أحمد فتوح المصاب، وشارك اللاعب صاحب الـ30 عاما في 21 مباراة دولية، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وحيد وصنع تمريرتين حاسمتين، وإجمالا لعب عمر كمال مع المنتخب المصري 1421 دقيقة.

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.