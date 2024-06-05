شكرا لقرائتكم خبر عن الأوكسا تناقش دعم استضافة مصر للألعاب الأفريقية 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الافريقية الاوكسا ، الدعوة الى رؤساء الاتحادات الافريقية الاوليمبية والرياضية والنوعية المتواجدة في مصر لجلسة حوار تناقش دعم استضافة مصر لدورة الالعاب الافريقية المقررة في العام 2027.

وتأتي دعوة ناصر لهذه الجلسة التي اعلن انها الاولى وستعقبها جلسات متتالية يشارك فيها رؤساء الاتحادات الافريقية في كل اللعبات ، بهدف وضع التصور الفني للمنافسات وتحديد طلبات المشاركة خصوصا من الاتحادات الرياضية غير الاوليمبية.

وأكد اللواء احمد ناصر ان الهدف الاول والاهم من هذا الاجتماع هو وضع برمجة المنافسات القارية المؤهلة لدورة الالعاب الاوليمبية لوس انجلوس 2028 لتكون من خلال الدورة الافريقية حيث تتم المنافسات قبل عام من الدورة الاوليمبية ، مايمنح دورة مصر تميزا ويكسبها اهتماما اعلاميا وتسويقيا غير مسبوق ، ويحقق الدولة المصرية كل اهدافها من وراء الاستضافة التي تعود لمصر بعد غياب 36 عاما حيث كانت اخر مرة استضافت مصر فيها الدورة الافريقية في العام 1991.

ومن المعروف ان مصر تحتضن العديد من الاتحادات الافريقية الاوليمبية غير اوليمبية والنوعية .