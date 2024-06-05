شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الرفاعى: فخورون بتطوير الكرة النسائية وتهنئة فيفا تقدير لمجهود وعطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية رسالة للجماهير بسبب الانتقادات التي وصفتها بـ"الظالمة" رغم نجاحات هذا الملف، وذلك على هامش تعبيرها عن الاعتزاز بتهنئة فيفا لاتحاد الكرة على انجازاته في تطوير الكرة النسائية في مصر.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، هنأ خلاله نادي توت عنخ آمون بالتتويج بالدوري المصري للكرة النسائية للمرة الأولى في تاريخه، كما وجه الشكر للاتحاد المصري على دعم وتطوير الكرة النسائية.

وقالت دينا الرفاعي في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: "ناس هتشوفها تهنئة روتينية عادية لكن اللي حابين الكرة النسائية هيشوفوها زي ما بشوفها شهادة تقدير لمجهود وعطاء وتطوير ملموس تعبت فيه مع كل المنظومة، أكيد في انتقادات وفي اخطاء ويمكن الانتقادات كتير بتكون ظالمة وغير منصفة لانها بتاخد اتحاد الكرة ككل لكن قليلين اللي شايفين اللي عملناه للكرة النسائية".

وتابعت عضو اتحاد الكرة: "كان هدفي ومازال من اول يوم ليا في اتحاد الكرة ان الكرة النسائية تطور وتزيد مساحتها ويكون لها اثر حقيقي يمشي مع اهداف الدولة المصرية لتمكين المرأة، وكان هدفي يكون في تنافسية في الدوري واندية شعبية واستثمارات في الكرة النسائية واعمل مسابقات جديدة وازود مساحة التنافس علشان ده ينعكس على تطوير المنتخبات الوطنية".

وواصلت المشرف على الكرة النسائية في اتحاد الكرة: "تحديات كبيرة تخطيتها مع منظومة الكرة النسائية ووصلنا النهاردة لاضعاف ما كان يحلم بيه اي شخص محب لكرة القدم في الكرة النسائية، اندية شعبية واستثمارات جديدة في كرة القدم النسائية وتنافس كبير في دوري من ٣ درجات بأكبر عدد من الاندية في تاريخ الكرة النسائية منذ تأسيسها وبطولات جديدة زي السوبر ووصول انديتنا لدوري ابطال افريقيا للكرة النسائية وبث اكبر عدد من الماتشات على الهواء في تاريخ الكرة النسائية".

وأكملت الدكتور دينا: "مدربات وكوادر نسائية بيحصلوا على رخص التدريب وكمان اتفاقيات وشراكات مع اتحادات شقيقة واتحادات اوروبية، حتى لو البرامج مشغولة بموضوعات تانية لكن الكرة النسائية المصرية بتطورها حاليا تستحق اهتمام اعلامي اكبر وافضل".

وأنهت رسالتها: "فخورة بكل اللي اتحقق ولسة هتحققه الكرة النسائية علشان لما يجي وقت واسيب مكاني اكون قدمت كل شيء لان مصر تستحق والكرة النسائية المصرية لسة بتتبني وبتكبر".

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في خطاب الاتحاد الدولي: "أسعد بتهنئة بطل مصر الجديد توت إف سي، جهودهم المستمرة ونتائجهم على مدار الموسم أثمرت ذلك اللقب الهام، أهنىء جميع أعضاء الفريق على ذلك الإنجاز، أشكر أيضا الاتحاد المصري ورئيسه جمال علام على العمل المستمر لدعم الكرة النسائية في بلادكم."

بدوره شكر الاتحاد المصري لكرة القدم إنفانتينو والاتحاد الدولي في خطاب رسمي قال خلاله جمال علام رئيس الاتحاد المصري: "نشكركم على خطابكم الراقي لتهنئة بطل مصر الجديد في الكرة النسائية، نقدر بشدة دعمكم المتواصل للكرة النسائية في جميع الاتحادات الوطنية الواقعة تحت مظلة فيفا."