شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: هدفنا تأهل منتخب مصر للمونديال وإسعاد الجمهور المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطنى إن هدفهم إسعاد الجمهور المصري بالتأهل لمونديال كأس العالم 2026 مؤكداً أن سيسعوا للفوز أمام بوركينا فاسو في المباراة المقرر لها غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

أضاف تريزيجيه خلال تصريحات في المؤتمر الصحفى قبل المباراة:" بقالنا كتير بنحضر للمباراة والناس كلها بتحضر للماتش عشان نفرح الشعب ونتاهل لكأس العلم والبداية من مباراة بوركينا فاسو غداً الخميس".

تابع نجم منتخب مصر:"اللاعيبة كلها جاهزة ومركزة وبتحفظ تعليمات كابتن حسام حسن وطريقة لعبه وكلنا جاهزين للمباراة".

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو للمباراة المقرر لها العاشرة مساء غداً الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر.

مثل منتخب مصر فى الاجتماع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة و شعبان بسطاوي منسق المنتخبات و مينا سامح إداري المنتخب الأول ، وعبدالله سيد مسئول المهمات.

وانتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.