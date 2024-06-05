تدريبات تأهيليه للاعبى الزمالك على هامش المران

ياسر رشاد - القاهرة - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تأهيليا خاصاً للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا بشكل كامل في مباراة النصر الودية بالأمس، مجموعة من التدريبات التأهيلية الخفيفة داخل أرضية الملعب، بجانب تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم لعلاج الإرهاق، تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق.

واكتفت هذه المجموعة بأداء التدريبات التأهيلية والاستشفائية دون المشاركة في باقي فقرات المران وفقاً لقرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوفاً من تعرضهم للإجهاد.

على الجانب الآخر أدى اللاعبون الذين شاركوا في جزء من مباراة النصر أمس تدريبات تأهيلية متنوعة لمدة 20 دقيقة داخل أرضية الملعب، بجانب فقرة خاصة بالكرة تحت قيادة أعضاء الجهاز الفني للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز