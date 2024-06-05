معلول يبدأ البرنامج التأهيلي في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أدى التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تأهيل وعلاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن معلول بدأ اليوم في تنفيذ مرحلة جديدة من العلاج الطبيعي والتأهيل في الجيمانزيوم.

وأشار طبيب الفريق إلى أن معلول يؤدي بشكل منتظم برنامجه التأهيلي المحدد، من بعد الجراحة التي خضع لها مؤخرًا.

وواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات للمرحلة القادمة.

حقيقة رحيل حمدالله للأهلي

ربطت تقارير صحفية سعودية اسم النادي الأهلي المصري وبين قرار مسئولي نادي اتحاد جدة السعودي برحيل الدولي المغربي عبد الرازق حمد الله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وانتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن دخول مسئولي الأحمر في مفاوضات من أجل ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم خاصة بعد الاستقرار على رحيل الفرنسي أنتوني موديست عن صفوف الفريق.

ولم يفتح مسئولو النادي الاهلي أي مفاوضات مع الدولي المغربي عبد الرازق حمدالله خاصة في ظل كبر سنه، وسعي الأهلي لضم لاعبين أصحاب أعمار صغيرة.

من جهة أخرى كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رصد مسئولو نادي اتحاد جدة السعودي لرقم ضخم من أجل ضم الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي.



وحسب صحيفة «caughtoffside» فإن إدارة نادي الاتحاد السعودي رصدت مبلغ 200 مليون يورو من أجل ضم صلاح ودي بروين في الميركاتو الصيفي القادم.



مشروع القرن في الأهلي

على صعيد متصل ، أكد محمود الخطيب، رئيس النادي، أن الإعلان عن مشروع القرن يعتبر يومًا تاريخيًّا للأهلي، وأن هناك من حضر لقاءات على ملعب مختار التتش الذي كان يمتلئ بالجماهير في المباريات والتدريبات، والآن مر ٤٩ سنة على آخر مباراة رسمية أقيمت في هذا الملعب.



جاء ذلك في مستهل كلمته خلال حفل النادي الأهلي الذي أقيم مساء الأمس بفرع النادي بالشيخ زايد، للإعلان عن البدء في إنشاء استاد الأهلي «مشروع القرن».



وأوضح أنه دخل النادي الأهلي لاعبًا سنة ١٩٧١ وما زال يتذكر اللحظات الأولى له عندما كان يحلم بأن يسير إلى جانب سور النادي قبل أن يتشرف باللعب له وتولي مسئوليته، وأن حلم بناء الاستاد كان عام ٧٦ عندما حرص الراحل الفريق عبد المحسن مرتجي رئيس الأهلي الأسبق على الحصول على أرض جديدة للنادي، ليتم اختيارها في مدينة نصر، قبل أن تواصل مجالس إدارات النادي السابقة المهمة والتفاوض لإنشاء الاستاد في هذه المنطقة، بعدما تعذر الأمر بسبب الارتفاعات، ليتجه تفكير الجميع سنة ١٩٩٢ إلى مدينة ٦ أكتوبر، ليحصل النادي على هذه الأرض في الشيخ زايد بمساحة ١٢٨ فدانًا عام ٢٠٠٤ في عهد مجلس إدارة حسن حمدي.

وأضاف محمود الخطيب أن الهدف الأساسي لمجلس الإدارة الذي ترأسه عام ٢٠١٧ كان لائحة النظام الأساسي، والتي ساهمت في إنشاء العديد من الشركات، منها شركة الأهلي للمنشآت التي خططت لهذا العمل، خاصة أن الارتفاع الذي كان مسموحًا به ٦ أمتار، وتم التفاوض مع مؤسسات الدولة ليتم الموافقة على الوصول بالارتفاعات إلى ٣٠ مترًا وهو ما كان نقطة الأمل والتحول في هذا الملف.