تريزيجيه : جاهز لتمثيل المنتخب ولو بـ"رجل واحدة"

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني ونادي طرابزون التركي ، حول جاهزيته الفنية للمشاركة مع الفريق القومي خلال الارتباطات الحالية ومواجهة بوركينا فاسو المقبلة المقرر إقامتها مساء غد الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي.





وقال تريزيجيه : أنا جاهز لتمثيل المنتخب الوطني حتى لو بـ"رجل واحدة" ، أنا مستعد للمشاركة وجاهز فنيًا ، إصابتي مع الفريق التركي لم تأخذ سوى 10 أيام ، أما الآن فأشارك مع طرابزون بصورة طبيعية خلال المباريات الأخيرة.

وواصل : الجميع في المنتخب يقدم أفضل ما لديه ، وجاهزون لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الغد.

وحقق المنتخب الوطني الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب كل من جيبوتي وسيراليون.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى التي يشارك بها المنتخب الخميس المقبل كما يلي :

1 - منتخب مصر 6 نقاط

2- منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3- منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

4- منتخب سيراليون 1 نقطة

5- منتخب إثيوبيا 1 نقطة

6- منتخب جيبوتي بدون نقاط.

وأجرى الاتحاد الدولي للعبة تعديلاً على التصفيات بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بدلاً من 32 ، لتضمن أفريقيا 9 مقاعد في المونديال إلى جانب إمكانية تأهل منتخب آخر بنظام الملحق.