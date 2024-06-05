أول ظهور لـ على معلول بعد الإصابة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للظهور في مقر القلعة الحمراء بعد تعرضه لإصابة قوية مؤخرا.

وتعرض معلول لإصابة بقطع في وتر أكيلس أثناء مشاركته في مباراة الأهلي والترجي التونسي والتي أقيمت على ستاد رادس في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وتواجد على معلول اليوم بصالة الجيم على ستاد مختار التتش بمقر النادي الأهلي.

وهذا ليس الظهور الأول للمدافع التونسي حيث حرص معلول على حضور حفل الإعلان عن تدشين ستاد الأهلي والذي أقيم مساء أمس الثلاثاء بفرع القلعة الحمراء بالشيخ زايد.

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فاركو يوم الجمعة المقبل الموافق 14 يونيو الجاري فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.