بعد ظهوره اليوم في الأهلي.. آخر أخبار إصابة علي معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

بدأ النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي بشكل رسمي اليوم الأربعاء، بعد إصابته بقطع جزئي في وتر أكيلس خلال مباراة الترجي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، "إن علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، ظهر اليوم لأول مرة داخل ملعب "مختار التتش" بالجزيرة، وخضع لفحص طبي وأشعة رنين، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، من أجل الاطمئنان علي سير العملية الجراحية التي أجراها".

وأضاف المصدر: "علي معلول خضع لأول جلسة ببرنامجه التأهيلي في الجيم اليوم، للتخلص من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة".

ويذكر أن علي معلول تعرض للإصابة، في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي برادس، لتثبت الأشعة التي أجراها اللاعب بعد ذلك إصابته بقطع جزئي في وتر أكيلس.

وأجرى معلول عملية جراحية بأحد المستشفيات المتخصصة بحي المهندسين، وحصل بعدها علي راحة سلبية.

ومن المتوقع أن تصل مدة غياب علي معلول عن النادي الأهلي، إلى 6 أشهر.