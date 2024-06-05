"بسبب مونديال الأندية".. كاف يكشف إمكانية تأجيل النسخة المقبلة من أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أصبحت النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب مهددة بالتأجيل، بسبب تعارض المواعيد مع بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فيرون موسينجو أومبا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "يمكننا لعب النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا 2025 عقب الانتهاء من كأس العالم للأندية".

وأضاف: "ولكن هل من مصلحة اللاعبين الذين شاركوا في الموسم بشكل كامل، الذهاب إلى أمريكا لخوض منافسات مونديال الأندية 2025، والعودة مباشرة إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا".

وتابع: "يوجد فرصة للعب البطولة في العام التالي، فمن الممكن أن تقام في بداية عام 2026، لمنع التعارض مع مونديال الأندية 2025".

واختتم أومبا تصريحاته: "إذا كان في مصلحة اللاعبين أن تقام البطولة في أوائل عام 2026، فمن الممكن أن نفعل ذلك، ويجب أن نراعي كل الأمور التي تتعلق باللاعبين".

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية، بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقاً، خلال الفترة من يونيو 2025 حتى يوليو من العام ذاته.

كما كان من المقرر إقامة بطولة أمم أفريقيا المقبلة بالمغرب، في صيف 2025.

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