عرض سعودي ضخم لإغراء دي بروين وصلاح للانتقال إلى اتحاد جدة.. ما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

قدمت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي عرضًا ضخمًا لإغراء كل من الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول والنجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي، وذلك للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع " CaughtOffside " ، الثنائي دي بروين وصلاح من الأهداف الأساسية للعميد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف الموقع، إدارة العميد جهزت عرضاً بقيمة 200مليون يورو للحصول على خدمات ثنائي البريميرليج، بعد وجود صراع قوي بين كلا من، النصر والهلال لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويذكر أن محمد صلاح تلقى عرضاً سابقاً من إدارة اتحاد جدة للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي، فيما ارتبط اسم دي بروين، 28 عامًا بالرحيل إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة منافسات الموسم الرياضي المنقضي من دوري روشن في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، جمعها من الفوز في 16 مباراة، حيث تعادل في 6 وتلقى 12 هزيمة طوال المسابقة.