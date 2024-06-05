تريزيجيه: لو برجل واحدة سأشارك مع المنتخب.. ونسعى لإسعاد الجماهير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب المصري وطرابزون سبور التركي، على حرصه الدائم على المشاركة مع المنتخب المصري في كل الأوقات، مشيراً إلى أهمية تحقيق الفوز على حساب بوركينا فاسو، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب بوركينا فاسو غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الثالثة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال تريزيجيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جاهزون لإسعاد الشعب المصري والتأهل إلى كأس العالم 2026، والبداية ستكون من مباراة بوركينا فاسو غداً، ثم ننتظر إلى خوض باقي المباريات بعد ذلك".

وأضاف: "جميع اللاعبين داخل معسكر المنتخب يسعون إلى حفظ التعليمات الخاصة، التي يتم تقديمها من جانب المدير الفني، والجميع يركز على هدف واحد وهو تحقيق الفوز وإسعاد الشعب المصري".

وتابع: "كل لاعبي المنتخب يعلمون قيمة اسم منتخب مصر، وأي لاعب سيشارك في اللقاء سيبذل أقصى ما لديه لتحقيق الفوز وإسعاد المصريين، والجميع على قلب رجل واحد داخل المنتخب".

وواصل: "لم أبتعد سوى 10 أيام فقط في الفترة الأخيرة بالدوري مع فريق طرابزون، وشاركت في معظم لقاءات الفريق في الفترة الماضية سواء بالدوري أو في نهائي الكأس أيضاً".

واختتم تريزيجيه تصريحاته: "عند مجيئي إلى معسكر منتخب مصر، أشعر دائماً أنني ولدت من جديد في كل معسكر، وأتمنى دائماً الاستمرار في المشاركة مع المنتخب (ولو كنت برجل واحدة سأكون جاهزاً للمشاركة مع المنتخب".

ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني فريق بوركينا فاسو صاحب الـ4 نقاط.

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