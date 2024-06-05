ما تفاصيل العلاقة بين صلاح والتؤام في معسكر منتخب مصر؟.. مصدر يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أوضح مصدر لموقع الخليج 365، أن العلاقة بين محمد صلاح والتؤام حسام وإبراهيم حسن، داخل معسكر منتخب مصر، احترافية للغاية.

وقال، إن محمد صلاح اتفق مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير الكرة، على أنهما يعملان من أجل تحقيق هدف واحد، وهو الوصول إلى كأس العالم2026.

وأضاف: " حسام وإبراهيم حسن، سعداء للغاية بالتزام محمد صلاح، والتحاقة بالمعسكر في وقت مبكر".

ويواصل المنتخب المصري استعداداته لمواجهة منتخب بوركينا فاسو، التي ستقام غدًا الخميس، في العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم2026.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو الذي عقد اليوم، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، فيما سيرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر.