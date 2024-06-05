الشناوي أم شوبير.. من يحرس مرمى منتخب مصر ضد بوركينا فاسو؟.. مصدر يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح مصدر لموقع الخليج 365، أن هناك اختلاف في وجهات النظر بين المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، و سعفان الصغير مدرب حراس المرمى، على مركز حراسة المرمى غدًا، في مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.

وقال، أن حسام حسن يرى ضرورة مشاركة محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، خاصة أن المباراة تحتاج إلى حارس مرمى ذو خبرة كبيرة لأهميتها، وفي المقابل، يرى سعفان الصغير، أن مصطفى شوبير هو الأولى بالمشاركة لتألقه في المباريات الأخيرة كما أن لديه حساسية المشاركة في المباريات، عكس الشناوي العائد من فترة قريبة من الإصابة.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو غدًا الخميس في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة، للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.