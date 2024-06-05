شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: أشكر جميع من تعاون معنا وجاهزون لإسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الشكر لجميع من تعاون معه خلال المعسكر الحالي، خاصة الأندية التي ساهمت بانضمام لاعبيها للتجمع قبل مواجهة بوركينا فاسو المقرر لها الخميس في تصفيات كأس العالم.

وتحدث حسام حسن في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "جاهزون لاسعاد الشعب المصري، وسعيد للتعاون مع مجموعة من اللاعبين بهذه العقلية والمستوي الذهني والبدني وسعيد بروح اللاعبين وأخلاقياتهم، وإن شاء الله نسعد الجماهير".

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.