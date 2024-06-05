شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: لا توجد مشاكل بينى وبين أى لاعب فى المنتخب ولن يحدث ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إدعاءات البعض بوجود مشاكل بين الجهاز واللاعبين، موضحا أن الخبرات الموجودة تمنع وجود صدام أو مشكلة بين المدرب وأي لاعب، وذلك قبل مواجهة بوركينا فاسو المقرر لها غدا الخميس في تصفيات كأس العالم.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مفيش مشاكل بيني وبين أي لاعب، البعض زرع قنبلة أنه يوجد مشكلة مع صلاح مثلا أو عمر كمال، وهذا غير صحيح ولن أقف عنده الآن كما لم أقف عنده في الماضي".

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر: "البعض علق على وجود 60 لاعبا في قائمة المنتخب المبدئية، لكنى لا أرى منطق في هذا الانتقاد، طبيعي أن يكون لدينا قاعدة كبيرة من الاختيارات المبدئية، علينا أن نختار منها الأفضل".

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.