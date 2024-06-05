شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: بوركينا فاسو منافس قوى.. ورأيت حب الجماهير فى كأس العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى إن عهده يالجمهور المصري التشحيع بحماس وروح للمنتخب في مباراة بوركينا فاسو في المباراة المقرر لها غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

أضاف حسن خلال تصريحات في المؤتمر الصحفى قبل المباراة:" هو عهدى بالشعب المصرى أى شيء فيه وطنية بيكون الجمهور موجود ودائما بساندوا بروح كبيرة جدا".

تابع نجم منتخب مصر:"مش مفاجئ لى حماس الجمهور ورأيت حبه في بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية وكيف جاء من كل مكان لتشجيع المنتخب الوطنى".

وأكمل:"بوركينا فاسو منتخب قوى ومن المنافسين الأقويا ومعانا 6 فرق في مجموعة فيها كل حاجة متوقعة إلى أخر لحظة لسه الحسابات والتصفيات طويلة وتحدثت مع اللاعبين أن كل تركيزنا في مباراة بوركينا فاسو والجميع فاهم هذا الكلام".

وواصل:" رأينا في كأس الأمم الأفريقية وضع كوت ديفوار وكل المنتخبات عندها حظوظ ولا تأمن لأى شيء".

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو للمباراة المقرر لها العاشرة مساء غداً الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر.

مثل منتخب مصر فى الاجتماع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة و شعبان بسطاوي منسق المنتخبات و مينا سامح إداري المنتخب الأول ، وعبدالله سيد مسئول المهمات.

وانتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.