شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: لدينا 4 حراس مرمى في المعسكر قادرون وجاهزون لتمثيل المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بجاهزية جميع اللاعبين للمواجهة المقبل أمام بوركينا فاسو المقرر لها الخميس في تصفيات كأس العالم.

وكشف حسام حسن في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أن مباراة بوركينا فاسو ستشهد 3 حراس مرمى فيما سيتواجد الحارس الرابع خارج قائمة المباراة حسب اللوائح، والجميع جاهز للقاء ونثق في قدرتهم على تمثيل المنتخب".

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر: "رسالتي للجماهير المصرية أن يكونوا سعداء بالمجموعة المتواجدة، ولا يوجد لاعب يشعر أنه نجم، الروح القتالية والإحساس بالمسئولية هما أسلحتنا للفوز في لقاء بوركينا فاسو".

وتابع حسام حسن: "اللاعبون لديهم روح كبيرة سواء بوجودي أو بدونه، ولا يتبقى للفوز باللقاء المقبل سوى توفيق ربنا، وكل ما نسعى له سواء جهاز أو لاعبين هو إسعاد الجماهير".

وأكمل مدرب الفراعنة: "مصر محتاجة نكسب اللقاء المقبل، والمقومات الموجودة كلها توحي بأننا أقرب للفوز".

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.