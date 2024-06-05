شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: جاهز لمواجهة بوركينا فاسو .. وهلعب حتى لو بقدم واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق طرابزون سبور التركى ومنتخب مصر إن الجميع في المعسكر الحالى جاهزون للمشاركة دون النظر للعب أساسى أو إحتياطى ولكن الجميع يحمل أسم منتخب مصر.

وجاء رد محمود حسن " تريزيجيه " خلال المؤتمر الصحفى قبل مواجهة بوركينا فاسو على سؤال أحد الصحفيين على أنباء جهازيته للمشاركة في المباراة قائلا: "هل تتابع الدورى التركى أنا أشارك في المباريات الأخيرة للفريق حيث تعرضت للإصابة لمدة 10 أيام فقط ".

وتابع تريزيجيه حديثة قائلا: " أنا متواجد ولو برجل واحدة هلعب للمنتخب المصرى وأنا كل مره بيبقى عندى حماس أنى أعمل حاجة لبلدى".

ويخوض المنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن، تحديا مهما أمام منتخب بوركينا فاسو فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 باستاد القاهرة الدولى.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مصر ضد بوركينا فاسو غدا الخميس الموافق 6 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وستقام على استاد القاهرة الدولي.

وكان أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو للمباراة المقرر لها العاشرة مساء غداً الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتي فى القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتي أقيمت خارج الديار.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو

1 - منتخب مصر 6 نقاط

2 - منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3 - منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

4 - منتخب سيراليون نقطة

5 - منتخب إثيوبيا نقطة

6 - منتخب جيبوتي 0 نقاط