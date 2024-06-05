شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلى فى الجيم بالأهلى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى التونسى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، جلسة تأهيل وعلاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن على معلول بدأ اليوم في تنفيذ مرحلة جديدة من العلاج الطبيعي والتأهيل في «الجيم».

وأشار طبيب الفريق إلى أن معلول يؤدي بشكل منتظم برنامجه التأهيلي المحدد، من بعد الجراحة التي خضع لها مؤخرًا.

وواصل فريق الاهلى تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات للمرحلة القادمة.



على معلول بتدريب الاهلى



على معلول بتدريب الاهلى