شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات تنتظر الزمالك فى يونيو..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فترة التوقف الدولى، للاستعداد لمباريات الفريق المقرر أن يخوضها خلال شهر يونيو الجارى، وعلى رأسها الأهلى في بطولة الدورى.

ويخوض الزمالك خلال الشهر الجارى 5 مباريات:

الأولى أمام سيراميكا المقرر لها يوم 14 يونيو ، بالمباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى.

المصرى 17 يونيو بالجولة السادسة و العشرون من البطولة.

فاركو 21 يونيو مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر من الدورى .

ويلتقى الزمالك مع الأهلى في الجولة السابعة و العشرون من بطولة الدورى يوم 25 يونيو ، يليها مواجهة سيراميكا بالجولة الثامنة و العشرون.