شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو يعود لحسابات كولر بالأهلي بعد عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على منح الفرصة للتونسي محمد الضاوي كريستو خلال الفترة المقبلة، بعدما غاب عن المشاركة في الفترة الماضية لعدم قناعة المدرب السويسري باللاعب.

ويرغب كولر في منح فرصة المشاركة لكريستو، من أجل تقييم موقفه من البقاء في الأهلي أو الرحيل بنهاية الموسم الحالي، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة خارج قلعة الجزيرة، للحصول على فرصة أكبر في المشاركة بالمباريات.

واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية مساء الاثنين الماضي عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه، وفي غياب 12 لاعبا منضمين للمنتخبات الوطنية.



ويغيب عن تدريبات الأهلي اليوم 12 لاعبا نظرا لانضمامهم للمنتخبات الوطنية، حيث يتواجد 10 لاعبين مع المنتخب الأول وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، بينما يتواجد الثنائي حمزة علاء وكرم الدبيس مع المنتخب الأولمبي.



ويستعد الاهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.



ويحتل الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.