شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يركز على تنفيذ جمل فنية بمران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة القادمة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الاحمر، محاضرة فنية بالفيديو واجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران.

وأشرف مارسيل كولر على اللاعبين في مران متنوع، شهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل بين اللاعبين.

وبدأ فريق الاهلى استعداداته مؤخرًا للمرحلة القادمة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا.